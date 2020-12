Gli ascolti tv della prima serata del 26 Dicembre, svelano la vittoria assoluta di Affari Tuoi, trasmissione di Rai1.

Gli ascolti tv della prima serata del 26 Dicembre, Santo Stefano, sono andati bene, ma come sempre c’è stato un solo vincitore. In queste giornate di festa, le reti televisive stanno mandando in onda molti film, ma anche tante trasmissioni che attirano il pubblico, costretto a casa dalle restrizioni dovute all’ultimo decreto.

Ascolti tv 26 Dicembre

A vincere la gara di share della prima serata di sabato 26 Dicembre è stata Rai1, che ha mandato in onda Affari Tuoi (Viva gli Sposi), che è stato scelto da 5.002.000 telespettatori, per uno share totale del 19%. Al secondo posto nella gara di share Canale5, che ha mandato in onda il film Harry Potter e i doni della morte 2, che ha tenuto incollati allo schermo 2.539.000 telespettatori, per uno share dell’11.1%.

Rai2 ha mandato in onda il film Natale alle Hawaii, che ha conquistato 1.547.000 telespettatori, per uno share del 5.8%. Su Rai3 è andato in onda il film d’animazione Ballerina, che ha conquistato 1.550.000 telespettatori, per uno share totale del 5.8%.

Su Rete4 è andato in onda il film The Terminal, che ha raccolto davanti allo schermo 997.000 telespettatori, arrivando a totalizzare uno share del 4.4%.

Italia1 ha mandato in onda il film Il Ciclone, che ha intrattenuto 1.599.000 telespettatori, per uno share del 6.7%. Per quanto riguarda le reti minori, i dati Auditel hanno mantenuto la media. Il Matrimonio che vorrei, in onda su La7, ha conquistato 621.000 telespettatori, per uno share del 2.5%. Un Natale da Cenerentola, andato in onda su TV8, ha conquistato 691.000 telespettatori, per uno share del 2.7%. Freddy Mercury: The Ultimate Showman, andato in onda sul Nove, ha conquistato 823.000 telespettatori, per uno share del 3.3%.