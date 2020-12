Chiara Ferragni, polemica per il pranzo di Natale

La riunione della famiglia Ferragni a casa di Chiara e Fedez ha scatenato le polemiche sul web.

La famiglia Ferragni si è riunita per il pranzo di Natale a casa di Chiara e Fedez. L’influencer ha pranzato in compagnia delle sorelle Valentina e Francesca e del papà Marco, che di professione fa il dentista. In un periodo pieno di regole, in cui molte persone hanno rinunciato a vedere la famiglia, questa riunione ha scatenato le polemiche.

Chiara Ferragni ha invitato la sua famiglia a casa sua per Natale, sottolineando sui social network che hanno tutti eseguito il tampone prima di riunirsi.

Questo è un periodo molto delicato, in cui moltissime famiglie sono state costrette a trascorrere il Natale separate, lontane dai propri cari. Vedere la famiglia Ferragni riunita è stato come confermare per l’ennesima volta che le regole non sono uguali per tutti. Per questo si è scatenata la polemica e le reazioni dei suoi follower si sono subito fatte sentire. Oltre ai complimenti, la Ferragni ha ricevuto anche qualche commento negativo, di chi ha chiesto come sia possibile vederli sempre tutti insieme e che ogni volta prima di vedersi decidano di fare un tampone.

Molti follower hanno chiesto esplicitamente come sia possibile che la famiglia venga testata ogni singola volta. L’influencer, in attesa della sua seconda figlia, ha risposto personalmente. “Sto seguendo TUTTE le regole ed io e la mia famiglia veniamo testati due volte a settimana. Informati prima di scrivere stron…e così, grazie” sono le parole di Chiara Ferragni. L’attacco della follower è continuato. “Tu vai ovunque per pranzo e per lo shopping natalizio, tu credi che sia sicuro. Tu dici di seguire le regole, ma non credi che dovresti usare il tuo buon senso e agire in modo sicuro” ha continuato. A questo punto la Ferragni ha deciso di non rispondere. L’influencer ha dimostrato più volte la sua sensibilità e il suo impegno nella situazione di pandemia, ma nonostante questo continua ad essere attaccata.