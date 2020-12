Domenica In, gaffe di Arcuri sull’età di Mara Venier

Gaffe di Domenico Arcuri a Domenica In sull’età di Mara Venier.

Nonostante il periodo di feste natalizie, Mara Venier con la sua Domenica In ha deciso di andare avanti con la regolare programmazione e intrattenere il pubblico da casa che la segue sempre con grande successo. Per celebrare l’arrivo delle prime dosi di vaccini contro il coronavirus, Mara ha deciso di ospitare in studio molti personaggi illustri sia della politica che del mondo della scienza.

Tra questi anche il commissario Domenico Arcuri. Il governo ha deciso di affigli il ruolo di commissario alla distribuzione dei vaccini. Proprio lui, però, mentre stava illustrando a Mara e al pubblico da casa il piano per la distribuzione dei vaccini a tutto il popolo italiano, ecco che è partita una divertente gaffe. Subito ha fatto il giro dei social e, in un momento complicato come questo, ha suscitato qualche sorriso.

Protagonista indiretta è stata Mara Venier.

La gaffe di Domenico Arcuri

Arcuri stava spiegando alla conduttrice che i primi ad essere vaccinati, dopo i medici e i vari operatori sanitari, saranno, ovviamente, gli anziani e tutti i membri delle RSA. Ed è in questo momento che è avvenuta la divertente gaffe. “Dunque lei Venier, data l’età, si vaccinerà poco prima dell’estate. Io mi vaccinerò dopo di lei”. Per qualche secondo in studio è calato il gelo.

Insomma, il commissario, probabilmente non rendendosi conto delle parole, ha fatto questa uscita verso la Venier. Nonostante tutto però, Mara, con la sua solita ironia e senso di leggerezza ha smorzato subito ed è andata avanti in modo molto tranquillo con l’intervista ad Arcuri.