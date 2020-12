Mara Venier e la maglietta natalizia indossata a Domenica In fanno il botto sui social.

Nonostante la domenica di festa, Mara Venier ha deciso di andare lo stesso in onda e allietare, per circa 3 ore, il suo pubblico. Puntata, quella di Domenica In, molto particolare, incentrata sulla bella notizia che un po tutti aspettavano da tempo.

Infatti, oggi, 27 dicembre 2020, ha preso il via in tutta Italia la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Nella speranza che tutto questo periodo complicato possa finire, la Venier e tutta la sua squadra hanno invitato in studio alcuni ospiti illustri sia del mondo della politica che della medicina. Dopo una lunga intervista, con annessa gaffe, con Domenico Arcuri, a cui il governo ha assegnato il ruolo di commissario per la vaccinazione, è stato anche il turno di Roberto Speranza.

La t-shirt di Mara Venier

In collegamento da Roma, il ministro della salute, ha raccontato alla Venier tutti gli sforzi che il governo ha messo in atto per giungere a questo risultato e alla prima giornata di vaccinazione. Anche in questo spazio però è accaduto qualcosa di poco “istituzionale”. La Venier, infatti, anche per celebrare il periodo di festività natalizie, ha deciso di andare in onda con una divertente maglietta personalizzata.

Sul fondo nero c’è scritto “MERRY CHRISTMAS WITH ZIA MARA”. Questa t-shirt ha conquisto sin da subito il popolo dei social e di Twitter soprattuto. Mara, infatti, così come anche Barbara d’Urso, è molto seguita anche dai più giovanissimi e sa sempre come suscitare le attenzioni dei ragazzi. Stessa opinione però non sembra aver avuto Speranza.