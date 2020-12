Domenica In, Mara Venier a Speranza: “Anche io mi vaccinerò”

Mara Venier e la posizione a favore del vaccino a Domenica In: “Anche io mi vaccinerò”.

Il 27 dicembre 2020 è una giornata storica e importante per l’Italia. Dopo circa dieci mesi di sperimentazione, infatti, sono iniziate le vaccinazioni contro il coronavirus. Per celebrare questa giornata storica, Mara Venier e tutta la squadra di autori di Domenica In ha realizzato una prima parte di puntata dedicata interamente a questo argomento.

In studio ospiti illustri tra cui Domenico Arcuri e Roberto Speranza. Se con il primo si è avuta una lunga intervista, dedicata all’illustrazione della campagna per la vaccinazione, con l’altro, il Ministro della Salute, in collegamento si è parlato del duro lavoro realizzato dal governo per arrivare a questo momento. Mara Venier ha voluto esprimere la sua piena e totale fiducia per il vaccino.

Le parole di Mara Venier

In collegamento con Speranza, infatti, La Venier ha affermato con decisione: “Anche io mi vaccinerò”.

Un chiaro e forte messaggio a tutte quelle persone che ancora oggi sono indecisi e titubanti sui reali effetti del vaccino sul coronavirus. Insomma, un gesto anche importante vista la sua importanza e la sua rinomanza sul popolo italiano che, come sempre, ogni domenica la guarda in televisione con grande affetto e partecipazione. Ecco le parole di Speranza. “I contratti che avevamo firmato ci dicevano che c’era questa possibilità. Era la migliore possibilità, non era certo.

Ed è per questo un giorno di grande gioia”. Insomma, nella speranza che tutto questo periodo possa passare e che i vaccini possano arrivare a tutti gli italiani, è necessario partire con l’informazione e invogliare tutti a vaccinarsi sia per il proprio bene che, soprattutto, per quello del prossimo e delle persone che si conoscono. Brava Mara Venier.