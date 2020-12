Elisabetta Canalis ha deciso di non venire in Italia durante le feste e questo è il primo Natale lontana da mamma Bruna.

Elisabetta Canalis, che ha parlato di un lutto che l’ha colpita, è una delle showgirl italiane più amate. Ora che si è trasferita in America continua ad essere molto acclamata nel nostro Paese. Durante un’intervista a Verissimo, in collegamento dagli Stati Uniti, la Canalis ha spiegato di aver deciso di non venire in Italia per le feste a causa della pandemia.

Il Natale di Elisabetta Canalis

“Quest’anno per la prima volta passiamo il Natale separati perché non avevo un motivo di lavoro per venire in Italia in questo periodo e non volevo mettere a rischio mia madre, nonostante mi testi regolarmente e nonostante ci siano dei voli covid free: siamo così vicini al vaccino che abbiamo pensato che, per venti giorni, un mese, dobbiamo tenere duro” ha spiegato Elisabetta Canalis, in collegamento con Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo.

La showgirl ha preferito evitare di mettere a rischio la madre e di affrontare il viaggio con la figlia Skyler. Ha deciso che è il caso di tenere duro, soprattutto ora che siamo così vicini al momento del vaccino.

“Quello che vorrei dire alla mia mamma è quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni, poi ci rivedremo e ci riabbracceremo tanto” ha spiegato Elisabetta Canalis, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Credo che le manchi tanto Skyler” ha aggiunto, commossa. Nonna Bruna, infatti, ha trascorso il Natale senza poter vedere la sua nipotina, che ha 5 anni. “È una bambina fantastica, grazie alla tecnologia riusciamo a mandare un sacco di video alle nonne. Penso che stiamo riuscendo a farle vivere questo momento in maniera non troppo pesante” ha aggiunto la showgirl. “Purtroppo caratterialmente un po’ mi assomiglia spero abbia preso qualcosa anche da suo padre” ha scherzato la showgirl.