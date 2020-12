Il racconto della violenza sessuale subita da Adua Del Vesco ha colpito il pubblico, che non ha apprezzato la reazione di Sonia Lorenzini.

In questa edizione del Grande Fratello Vip non mancano le polemiche. L’atmosfera natalizia all’interno della Casa è durata davvero poco o addirittura è stata quasi del tutto inesistente. Dopo il bacio passionale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, si torna a parlare di tensioni e litigi.

Rosalinda parla del suo stupro e Sonia la commenta dicendo che lei dice di sentirsi sempre in difficoltà e calca la mano su tutto, Urtis dice che solo quello può fare e Sonia ribatte che è perché non ha personalità.

MI FATE SCHIFO #gfvip @GrandeFratello pic.twitter.com/noAlj0aPfM — Serendipity🦋 (@solendi8) December 26, 2020

Il racconto di Adua

Sul web continua a circolare un video in cui si vede Sonia Lorenzini parlare male di Adua Del Vesco. Le due, come è evidente, non sono riuscite a legare durante queste settimane, ma per il pubblico questa non è una giustificazione valida per questo accanimento.

Adua Del Vesco ha raccontato di aver subito una terribile violenza sessuale quando aveva solo 12 anni. L’attrice, mentre parlava con Samantha De Grenet, ha parlato della sua grande difficoltà di riuscire a rivelare questo drammatico avvenimento ai suoi familiari. Nello stesso momento, Sonia e Giacomo, con pochissima delicatezza, hanno iniziato a commentare il racconto dell’attrice. “Si sente sempre in difficoltà. Su tutto quello che succede si carica la mano, tanto” ha dichiarato la Lorenzini, con tanto di risatina durante il commento.

“Solo quello può fare” ha aggiunto Giacomo Urtis, sottolineando che la concorrente non ha una personalità ben definita.

Queste dichiarazioni hanno fatto il giro del web e hanno scatenato gli utenti. L’hashtag #fuorisonia è in trend topi su Twitter e tutti stanno chiedendo a gran voce la squalifica. Nessuno riesce a comprendere la poca sensibilità della Lorenzini, che già nel corso della settimana aveva scatenato un’accesa polemica per altre sue dichiarazioni. Molti fan del programma non vogliono che questi atteggiamenti rimangano impuniti e chiedono la squalifica della concorrente, così come hanno chiesto quella della De Grenet. Le due concorrenti sono riuscite a conquistarsi fin da subito l’antipatia dei telespettatori. I fan chiedono un provvedimento anche per Urtis, che pare sia stato particolarmente falso nei confronti di Adua Del Vesco.