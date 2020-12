Un regalo davvero di lusso quello che Ilary Blasi ha trovato sotto l'albero per questo Natale.

Ilary Blasi, da sempre appassionata di moda, ha mostrato su Instagram il regalo che ha trovato sotto l’albero per Natale. Un regalo davvero di lusso, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di una bellissima borsa di Chanel, davvero molto costosa.

Nella giornata di Santo Stefano ha voluto mostrare questo regalo e raccontare come sono andate le feste con il marito Francesco Totti.

Il regalo di Ilary Blasi

Sotto l’albero di Natale di Ilary Blasi c’era una pochette della collezione del brand Chanel, tra i marchi più amati in assoluto.

Una borsetta di velluto con rifiniture in metallo nero ed effetto dorato, ricoperta di decorazioni dorate che rappresentano il simbolo del marchio. Non è ben chiaro se questo regalo sia arrivato da parte del marito Francesco Totti o se sia un dono ricevuto da parenti o amici. La gioia della conduttrice è tanta. “Babbo Natale esiste” ha confermato la Blasi, mostrando il regalo ricevuto, che ha un valore di ben 5mila e 500 euro.

Le sue vacanze di Natale in famiglia sono state bellissime. Nelle storie di Instagram ha mostrato diversi sketch divertenti insieme al marito. Il pranzo, come lei stessa ha mostrato, si è basato sulla tradizione, con cappelletti in brodo. La conduttrice ha mostrato anche uno scatto di Francesco Totti, da più giovani, che si era travestito da Babbo Natale.

Le feste sono state davvero piene di amore e di divertimento. Stiamo, infatti, parlando di una delle famiglie in assoluto più solide e amate del mondo dello spettacolo. L’amore tra Ilary e Francesco dura dal 2005, quando i due si sono sposati. Tutti i video che condividono sui social dimostrano che sono ancora molto complici e che il loro amore non ha fatto altro che crescere giorno dopo giorno, grazie anche ai loro figli, Cristian, di 15 anni, Chanel, di 13 anni e Isabel, di 4 anni. Le feste in casa Totti quest’anno sono molto particolari, e non solo per la pandemia, che le ha rese diverse per tutti. Per Francesco è il primo Natale senza il papà Enzo, scomparso circa un mese fa a causa del Covid.