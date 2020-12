Morto il papà di Paola Perego, lottava da settimane contro il covid.

È morto a causa del covid il signor Pietro Perego, papà di Paola Perego. La notizia è stata diffusa attraverso l’account Twitter Arcobaleno Tre, facente capo all’agenzia per artisti del marito della nota conduttrice tv, Lucio Presta. Nel tweet si legge: “Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro”.

Meno di un mese fa era stata poi la stessa Paola Perego a mostrarsi preoccupata per lo stato di salute dei suoi genitori, entrambi positivi al covid-19.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020

Covid, morto il papà di Paola Perego

“Sono molto preoccupata per i miei genitori– aveva detto la Perego nel corso della presentazione in collegamento web del suo nuovo programma Il Filo Rosso – sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”. Era stato sempre il covid a ritardare la partenza del nuovo programma Tv della Perego, essendo stata lei stessa positiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Scorrendo il feed del profilo Instagram di Paola Perego si trova una foto che riporta la data del 19 marzo scorso che la ritrae con il papà Pietro nella quale scrive: “Buona festa del papà, a presto”.