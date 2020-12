Simon & The Stars ha individuato una coincidenza tra il giorno di inizio dei vaccini anti-Covid e un fenomeno astronomico che non avveniva da 800 anni.

Gli ultimi giorni di dicembre segnano non solo la conclusione di un ciclo solare e l’imminente arrivo di un nuovo anno ma anche la fine di un periodo astronomico che verrà, a breve, sostituito con inedite previsioni. Mentre gli astrologi di tutto il mondo sono occupati a scrutare le stelle, Simon & The Stars ha già fornito le prime indicazioni astronomiche relative al 2021.

Simon & the Stars: la coincidenza nell’oroscopo 2021

Nel corso di un’intervista, Simon & The Stars ha rilasciato le prime anticipazioni sul 2021 dichiarando che «sarà l’anno di una nuova Era, quella dell’acquario».

La nuova Era preannunciata dall’astrologo, inoltre, coincide con una congiunzione astrale particolarmente rara rappresentata dall’allineamento tra Giove e Saturno. A questo proposito, Simon & The Stars ha spiegato: «A cosa andiamo incontro? All’inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante.

La vera porta d’ingresso dell’Era dell’Acquario è stata il 21 dicembre scorso, con la congiunzione di Giove e Saturno al grado zero. Un evento che non si verificava da 800 anni e che non credo sia un caso coincida con la data fissata dall’Europa per esprimersi sul vaccino».

Oroscopo 2021: l’Acquario e gli altri segni

Simon & The Stars ha aggiunto anche che il 2021 si configurerà come l’anno del ‘Rinascimento’, sviluppato all’insegna dei valori tradizionali del segno dell’Acquario come, ad esempio, collaborazione e collettività.

Il 2021, tuttavia, non sarà un anno particolarmente favorevole soltanto per l’Acquario ma anche per gli altri segni d’aria come i Gemelli e, soprattutto, la Bilancia, che potrà finalmente lasciarsi alle spalle le difficoltà incontrate nell’ultimo triennio. I segni che, invece, appariranno maggiormente gravati dalla nuova congiuntura astrale saranno il Leone e lo Scorpione considerati «segni fissi, refrattari a buttar giù le proprie certezze e ripartire». A proposito di questi due segni, però, l’astrologo assicura che il 2021 darà loro «la spinta necessaria per affrontare il cambiamento».