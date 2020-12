Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 dicembre al 3 gennaio

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 28 dicembre al 3 gennaio.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 28 dicembre al 3 gennaio

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Scorpione e Capricorno, entrambi con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Le tensioni non mancano, ma piano piano si può recuperare terreno. Se ci sono stati problemi oppure una relazione non è proprio come si vorrebbe ora le cose sono ad un punto di svolta: se si vive una storia da poco, Venere aiuta a chiarire la situazione.

Toro

Con questa Venere neutrale si potrebbe essere insensibili ad alcune proposte d’amore. Chi ha vissuto un periodo difficile in questi giorni può recuperare e nei rapporti più solidi si può iniziare a programmare qualcosa di importante.

Gemelli

Il pianeta dell’amore è ancora opposto e dunque non ce la si sente di promettere amore eterno. Da tempo ci sono abbandoni e recuperi, un tira e molla che rivela una indecisione interiore.

Attenzione alle storie che nascono già complicate in partenza con persone impegnate o lontane.

Cancro

Da poco Saturno e Giove non sono più contrari, quindi anche se ci si sente più leggeri probabilmente non si ha la certezza che le cos stiano migliorando. I legami che sono rimasti in piedi dopo un autunno piuttosto contrastato continueranno anche nel 2021.

Leone

Non conviene mettersi a discutere proprio alla fine dell’anno, anche perché gli ultimi giorni di dicembre possono portare indecisioni. Quanto al lavoro, molte delle soluzioni che si hanno in mente non saranno praticabili facilmente e bisognerà fare i conti non solo con la creatività ma anche con le possibilità economiche.

Vergine

Se l’amore non c’è, probabilmente si è dato più spazio alle questioni di lavoro. Capita spesso, soprattutto agli uomini del segno, di destinare meno tempo ai sentimenti: sarà bene comunque non chiudere le porte al destino.

Bilancia

É un momento particolare per le storie d’amore perché possono nascere emozioni sincere da incontri speciali. Qualche problema del passato va risolto e se una persona non è più la stessa non bisogna esitare a cambiare oggetto del desiderio.

Scorpione

La situazione generale è positiva per i sentimenti, ancor più se sono nati nel mese di novembre. Quanto alla professione, il 2021 inviterà a consolidare le proprie posizioni e nell’ultimo giorno dell’anno si prevede un cielo positivo.

Sagittario

Nei nuovi rapporti c’è volontà di riuscita, Venere è positiva e transita ancora nel segno. Molti in questi giorni potrebbero perdere la testa dall’oggi al domani. Per ciò che riguarda la vita lavorativa, l’attività autonoma sarà più favorita rispetto al passato.

Capricorno

Ancora buone emozioni in vista. A gennaio Venere sarà nel segno e se si intende fare nuove amicizie non bisogna essere prevenuti. Le coppie che stanno bene insieme vivranno una stagione felice e anche piuttosto creativa.

Acquario

É arrivato il momento di definire meglio una storia sentimentale dato che Venere è favorevole. Chi ha un progetto di copia ora deve svilupparlo al meglio grazie alla presenza di Giove nel segno. Non si esclude l’arrivo di buone notizie.

Pesci

Questo periodo sarà un po’ conflittuale, soprattutto se in passato ci sono stati tradimenti o poca chiarezza. I rapporti più complicati saranno quelli con il segno dei Gemelli ma anche con i soggetti nati sotto la Vergine.