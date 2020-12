Una dama di Uomini e Donne ha condiviso una sua foto di quando era una bambina e ha ottenuto un grande successo.

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più seguito dai telespettatori, anche grazie alle varie storie d’amore che si vanno a creare durante le puntate. Non sempre va a gonfie vele, ma dame e cavalieri hanno la possibilità di conoscersi tra loro e anche di farsi conoscere dal pubblico.

La dama da bambina

Una delle dame più amate in assoluto ha deciso di condividere sul suo aggiornatissimo profilo Instagram una sua foto di quando era una bambina. Una foto bellissima e, come hanno subito fatto notare i suoi follower, lei è immediatamente riconoscibile. La stessa espressione, gli stessi capelli biondi, lo stesso sguardo profondo. Stiamo parlando di Carlotta Savorelli, che ultimamente è stata un po’ assente in studio, ma che i fan continuano a considerare tra le dame migliori della trasmissione.

I follower hanno commentato la foto facendole tantissimi complimenti, perché era una bambina davvero bellissima ed è diventata una donna molto bella.

In tanti continuano ancora a chiederle come mai si è allontanata dalla trasmissione e le chiedono di tornare perché amavano i suoi modi di fare e le sue avventure amorose. Nella foto i suoi occhi sono davvero inconfondibili, ma addirittura il taglio dei capelli è molto simile. Sono quasi due anni che Carlotta fa parte della trasmissione, anche se nella sua vita lavora come vocalist.

La donna, originaria di Bologna, è molto amata non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere ironico e molto forte. Mentre tutti i fan della trasmissione attendono con ansia il suo ritorno in studio, è uscita la notizia che altri due famosi cavalieri di Uomini e Donne potrebbero prendere parte alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, storico amore di Gemma Galgani, e Nicola Vivarelli, uno degli ultimi con cui la dama ha avuto una relazione.