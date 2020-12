Belen Rodriguez ha rotto la sua amicizia con Mattia Ferrari? I due erano inseparabili.

Amicizia naufragata tra Belen Rodriguez e Mattia Ferrari? I due sembravano essere inseparabili dopo la rottura della showgirl dall’ex marito Stefano De Martino, ma ora non si farebbero più vedere assieme.

Belen e Mattia Ferrari: i retroscena

Per mesi dopo la rottura di Belen Rodriguez dal marito Stefano De Martino, la showgirl e Mattia Ferrari erano stati inseparabili: serate assieme, vacanze assieme, cene, pomeriggi di shopping, e poi improvvisamente più nulla.

Secondo indiscrezioni i due avrebbero messo definitivamente fine alla loro amicizia, e adesso la showgirl sarebbe completamente presa da Antonino Spinalbese (il nuovo fidanzato con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo la seconda rottura da De Martino). Ferrari nel frattempo avrebbe commentato la vicenda sulla sua amicizia con Belen affermando:

“È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine”. Belen avrebbe deciso di chiudere alcuni dei suoi vecchi rapporti alla ricerca forse di una nuova dimensione – accanto al nuovo fidanzato – che la faccia essere più felice.

In tanti hanno sperato che il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino potesse essere definitivo, ma purtroppo la liaison tra i due si è conclusa in un nulla di fatto dopo appena un anno di liaison. Antonino Spinalbese sarà quello giusto per la showgirl? E perché lei e Mattia Ferrari non si mostrano più insieme?