In giardino con Mario Ermito, Dayane Mello non si è trattenuta nello sparlare di Tommaso e Stefania: le dichiarazioni della modella al Gf Vip

La piccola effusione di Dayane Mello con Tommaso Zorzi appare oggi come il “gesto di Giuda”. La modella si è infatti appartata nelle scorse ore con la new entry Mario Ermito, confidandogli alcune sue precise strategie di gioco. La gieffina ha dunque ammesso di mal sopportare proprio l’influencer milanese insieme a Stefania Orlando, aggiungendo però che probabilmente non li nominerà più, in quanto certa che non usciranno mai dalla casa di Cinecittà.

Nel dettaglio, Dayane ha menzionato i due Vipponi del vecchio gruppo ricordando come siano tra i preferiti del pubblico. “Questo è il grande problema, non so se faccio la cosa giusta… Tommaso e Stefania non usciranno mai… Sono i preferiti del pubblico… l’ho capito, mica sono sprovveduta. Come faccio? Chi mi resta?”. L’ex compagna di Stefano Sala ha anche precisato che tra i preferiti c’è pure Maria Teresa Ruta, pertanto nominare uno dei più forti non conviene.

“Non so che ragionamenti fare…”, ha commentato ancora la Mello.

Dayane contro il golden trio: ci sono 2/3 dei vecchi (Tommaso, Stefania, MTR) che mi stanno sul cazzo però sono i preferiti del pubblico. Questo è il problema” #GFVIP #zorzando pic.twitter.com/xgGnqcvm71 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 27, 2020

Il trio menzionato dalla gieffina ha in effetti dimostrato di essere molto amato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Con molta probabilità, in finale arriveranno proprio Tommaso, Stefania e Maria Teresa, ma a loro potrebbe aggiungersi tranquillamente anche la stessa Dayane Mello. La brasiliana è difatti uscita spesso indenne dalle nomination, ricevendo numerosi attestati di gradimenti dai moltissimi fan che la seguono con affetto sui social.