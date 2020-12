Brums, Levi’s e Adidas su Fantaztico.com, la migliore moda 0-16 con sconti e spedizioni veloci

Fantaztico, lo store online di abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi. ha conquistato la fiducia di oltre 20.000 clienti.

La costante attenzione verso la qualità e le esigenze del cliente, associata a un catalogo fatto esclusivamente dai migliori marchi della moda 0-16 e condizioni di vendita che tutelano l’acquirente sotto ogni aspetto. È così che Fantaztico (www.fantaztico.com) ha conquistato la fiducia di oltre 20.000 clienti.

Lo store online di abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi propone marchi come Brums, Bimbus, Mek, Levi’s e Adidas, con oltre 2.000 modelli a stagione e un catalogo costantemente aggiornato.

Spedizioni veloci, pagamenti sicuri, reso gratuito, e un’assistenza multicanale che supporta l’acquirente in ogni fase dell’acquisto.

Nell’offerta di abbigliamento bambini Fantaztico ci sono capi da sfoggiare in ogni stagione: dalle canottiere ai piumini, passando per t-shirt, gonne, pantaloni, jeans, tute, completini, tutine neonati, pagliaccetti e molto altro ancora.

Nutrite anche le sezioni dedicate a scarpe e accessori, con prodotti adatti ad ogni outfit. Navigando tra gli scaffali virtuali si possono trovare tanti modelli di sneakers per i più sportivi, ballerine e mocassini per i piccoli votati all’eleganza. E poi sandali, pantofole, stivali, slip-on e scarpe per neonati.

Per un look curato fin nei minimi particolari, ci sono calze, cappelli, cerchietti, collant, sciarpe, borse, papillon, cravatte e cinture. Ma anche dolcissimi corredini per neonato e neonata, con body, tutine, bavette e accessori 100% Made in Italy ed eco-friendly, realizzati in materiali selezionati e con stampe non tossiche.

A tutto ciò si aggiunge una sezione interamente dedicata alle mascherine lavabili, in materiale certificato OEKO-TEX standard 100, per adulti e bambini. Tutte accomunate da divertenti grafiche e dalla qualità distintiva dei prodotti Made in Italy.

Con l’avvicinarsi delle Feste, l’offerta di Fantaztico si arricchisce di una selezione di abbigliamento a tema natalizio. Body per neonati e t-shirt per bambini e adulti con stampe di Babbo Natale, delle renne e di simpatici omini di panpepato. L’ideale per portare nel guardaroba la magia del Natale. E con la possibilità di personalizzare i capi, per un Christmas look davvero inimitabile.

C’è di più. Le collezioni di abiti da cerimonia, autunno-inverno e Natale 2020 sono in promozione, con sconti fino al 40%. L’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba dei più piccoli con le ultime proposte dei grandi marchi della moda 0-16.

I pagamenti avvengono solo con metodi sicuri (carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico, Sisalpay, Sofort) e la consegna è velocissima: 2-3 giorni lavorativi in modalità standard, entro le 12:00 del giorno lavorativo successivo con quella espressa. Per ordini oltre 190 euro la spedizione (standard) è gratuita, il reso sempre a costo zero. Infine, l’assistenza clienti è disponibile via WhatsApp, telefono, chat ed e-mail.