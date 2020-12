Voci di corridoio dicono che nella puntata speciale di Capodanno ritornerà al Gf Vip un ex concorrente squalificato: la reazione dei fan

Per la serata di Capodanno, Alfonso Signorini sta preparando una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 che si preannuncia ricca di divertimento per i tanti fan del popolare reality di Canale 5. Tuttavia sul web è recentemente venuto a galla un pettegolezzo relativo al possibile ingresso di Fausto Leali proprio in occasione della festa di fine anno.

Ricordiamo che l’ex gieffino fu squalificato dal gioco per aver usato degli epiteti razzisti nei confronti di Enock Barwuah. Questo non gli aveva consentito nemmeno di essere presente in studio durante le normali puntate del programma targato Mediaset, insieme agli altri fuoriusciti.

Gf Vip: la reazione dei fan

A tale notizia, ad ogni modo, moltissimi fan si sono ribellati alla scelta del giornalista. Durante la puntata speciale per festeggiare la fine di questo singolare 2020 ci saranno peraltro diversi ospiti, dopo la presenza di Alberto Urso e Arisa nella serata prenatalizia.

Tra le presenze richiesti dal presentatore lombardo ci sarebbe però appunto anche Leali, chiamato a cantare i suoi brani più famosi insieme al sempre frizzante Cristiano Malgioglio.

Gli spettatori del Gf Vip trovano tuttavia ingiusto che un concorrente squalificato possa tornare ad avere visibilità aggirando il regolamento. Se la maggior parte degli utenti si è mostrata contrariata dall’ipotesi, alcuni hanno però visto tale decisione come un modo per permettere all’artista di riscattarsi.

Per una sera, dunque, a parlare potrà essere la sua meravigliosa musica. Che si spera possa mettere un punto fermo alle sue dichiarazioni non propriamente felici.