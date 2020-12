Giulia Salemi ha confessato i suoi dubbi in merito al rapporto con Pierpaolo Pretelli.

Al Grande Fratello Vip il feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è sempre più evidente, e durante la serata della Vigilia i due si sono anche scambiati un tenero bacio sotto al vischio. Parlando con Tommaso Zorzi l’influencer ha risposto alle domande sull’ex velino.

Giulia Salemi: i dubbi su Pierpaolo

Un vortice di dubbi ha invaso i pensieri di Giulia Salemi, che al Grande Fratello Vip 5 si è ritrovata a fare i conti con un nuovo rapporto sentimentale (dopo quello che l’aveva vista protagonista con Francesco Monte nella precedente edizione). Tra lei e Pierpaolo Pretelli infatti sembra essere sbocciato qualcosa più di un semplice rapporto d’amicizia, ma per il momento Giulia ha preferito non sbilanciarsi in merito alla questione: “Siamo entrati da poco in intimità, non è che vado dall’oggi al domani nel letto di qualcuno.

Domani voglio capire determinate cose, specialmente le sue reazioni in generale, voglio vedere cosa succede dallo studio”, ha affermato.

Tommaso Zorzi le ha intimato di viversi la storia con Pierpaolo senza curarsi di ciò che starebbero pensando gli altri, ma Giulia ha insistito sulle sue posizioni: dopo che qualche giorno fa Pierpaolo ha ricevuto un aereo (su cui era scritto “Vola solo”) e che lui ha creduto essergli stato inviato da Elisabetta Gregoraci, anche i dubbi di Giulia a tal proposito sono aumentati.

I due riusciranno a trovare la loro reciproca fiducia? Al momento entrambi hanno deciso di non sbilanciarsi in merito al bacio scattato sotto al vischio.