Elisabetta Gregoraci è tornata a commentare la sua esperienza al Gf Vip parlando anche del suo rapporto con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è tornata recentemente a parlare della sua partecipazione al Grande Fratello Vip nonché del tanto chiacchierato rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Anche lui, infatti, è stato un involontario protagonista del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Elisabetta Gregoraci parla dell’ex marito

Del rapporto tra la showgirl calabrese e il noto imprenditore piemontese si è molto parlato per via della particolare amicizia nata nella Casa fra Elisabetta e il coinquilino Pierpaolo Pretelli. Una volta uscita dal programma, ad ogni modo, la Gregoraci ha tenuto a precisare qual è stata la reale natura della relazione con il padre di suo figlio. “È stato un rapporto importantissimo. Mi sono sposata per amore e lo rifarei.

Il nostro matrimonio è finito dopo dieci anni, ma tra noi c’è sempre molto rispetto. Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione”.

Così ha dunque rivelato la bella presentatrice, che ha sottolineato di essere entrata al Gf Vip per mettersi in gioco senza filtri. In merito invece ad Alfonso Signorini, Elisabetta ha voluto commentare: “Ringrazio Alfonso per la possibilità che mi ha dato. Ha fatto in modo di far conoscere una Eli diversa, insieme alle tante emozioni vissute nel reality”.

L’ex gieffina era molto amata ma, come sappiamo, ha scelto di uscire anzitempo dalla porta rossa per amore del figlio: “Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo è stata davvero la cosa più difficile del mio GF”.