Il fidanzato di Rosalinda Cannavò, Julian Condor, si è sfogato per le voci in merito alla fine della loro relazione.

Da settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Rosalinda Cannavò, attuale concorrente del GF Vip, e il fidanzato Julian Condor, che ha deciso di replicare attraverso i social.

Rosalinda Cannavò: lo sfogo del fidanzato

Dopo che Rosalinda Cannavò ha lasciato intendere di nutrire dei dubbi sul suo incontro col fidanzato Julian Condor una volta che lascerà la casa del GF Vip, per settimane si sono intercorse voci riguardanti una presunta crisi tra i due.

Condor, pseudonimo di Giuliano Condorelli, ha replicato via social affermando che non avrebbe smesso di sostenere Rosalinda e smentendo le voci riguardanti il fatto che lui l’avrebbe smessa di seguire sui social: “NON ho lasciato Rosalina. La seguo, la supporto e amo alla follia nel bene e nel male”, ha scritto nel suo sfogo via social, e ha aggiunto: “Tutte le cavolate che ho letto mi stavano procurando una forte allergia…Diventano sempre più insistenti delle voci ridicole che ahimè devo SMENTIRE CATEGORICAMENTE”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙅𝙪𝙡𝙞𝙖𝙣 (@julian_condor)

Anche l’attrice al GF Vip è tornata a ribadire il suo amore per il ragazzo, a cui avrebbe dedicato un tenero messaggio di auguri per Natale. Rosalinda Cannavò ha detto che l’esperienza al Grande Fratello Vip l’avrebbe fortemente cambiata, e che per questo lei avrebbe timore del suo confronto faccia a faccia con Giuliano una volta che lei lascerà la casa del GF Vip.

Tra i due le cose continueranno a procedere a gonfie vele? I fan sono in attesa di saperne di più e sembra che per il momento dovranno aspettare.