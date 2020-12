Francesco Oppini e molti altri utenti sui social hanno accusato Andrea Zenga di aver fatto un commento omofobo.

Dopo il bacio che si è scambiato con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si è lasciato sfuggire un commento che ha scatenato la reazione di Francesco Oppini, amico di Zorzi ed ex concorrente del GF Vip.

Oppini contro Zenga

Nei giorni scorsi, complice il vischio e le festività Natalizie, sono scattati numerosi baci tra i concorrenti del GF Vip, non ultimi Andrea Zenga e Tommaso Zorzi. Dopo il bacio che i due si sono dati sulle labbra, Tommaso Zorzi ha scherzato ricordando a Zenga di essere stato il suo “primo bacio” di questa edizione: “Ricorda che il tuo primo bacio qui rimarrò sempre io”, ha affermato, mentre Zenga ha replicato: “Che imbarazzo.

Speriamo che mamma non stia guardando il live”. Inaspettatamente la sua frase ha scatenato la reazione di Francesco Oppini, ex concorrente del GF Vip che ha particolarmente legato con Zorzi (che era arrivato persino a dire di essere innamorato di lui). “In un mondo di Andrea Zenga che pensa a cosa potrebbe pensare sua madre dopo un innocente bacio a stampo con un ragazzo gay siate Francesco Maria Oppini, che va contro la madre in diretta nazionale perché il rapporto con Tommaso lo conosce solo lui”, ha scritto un utente il cui commento è stato condiviso dal figlio di Alba Parietti.

In tanti sui social hanno accusato Zenga di aver fatto un commento omofobo, e in suo aiuto è accorso il fratello Nicolò, che invece ha scritto: “In un mondo dove ogni parola viene presa come omofoba… No, meglio che non mi esprimo. Oppini poteva evitare di postare un commento del genere.”