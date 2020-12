Un inaspettato rifiuto da parte di Tommaso Zorzi ha fatto scoppiare in lacrime Stefania Orlando: cos'è successo tra i due gieffini?

Piccolo momento di sconforto per la bella Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Nelle scorse ore, gli autori del popolare reality di Canale 5 hanno chiesto ai concorrenti di posare per il calendario 2021 dedicato al programma targato Mediaset.

Così, a coppie o in gruppo, i Vipponi si sono trovati a interpretare i diversi mesi dell’anno.

Stefania Orlando ha immediatamente chiesto di comparire insieme a Tommaso Zorzi, ma quest’ultimo ha inaspettatamente rifiutato la sua proposta. L’outfit indossato dall’ex presentatrice Rai è infatti apparso “troppo indegno” agli occhi del frizzante influencer milanese e per questo la gieffina è scoppiata in lacrime.

5 minuti dopo stefy canticchia felice, tommaso ha un nuovo outfit molto più cool e la foto di coppia si farà MISSIONE COMPIUTA QUEEN 👑 #gfvip pic.twitter.com/0hW1bpNcEr — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 27, 2020

Ovviamente tra i due è subito tornato il sereno, volgendo come al solito la bagarre in un divertente scherzo. Dopo solo qualche minuto, difatti, Tommaso ha ottenuto il cambio outfit accettando di fare la foto insieme all’amica Stefania. Il piccolo screzio di poco prima è dunque stato dimenticato in un battibaleno, mentre entrambi si preparavano per lo scatto di coppia. Nel mentre, anche Andrea Zelletta ha espresso un grande sentimento nei confronti dell’ex volto di Riccanza, ammettendo di essere “intellettualmente innamorato” di Tommy.