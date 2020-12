Stefania Orlando ha deciso di far luce sul bacio tra Andrea Zenga e Dayane Mello: la replica del figlio d'arte che ha spiazzato tutti

Nuovo bacio sotto al vischio in quel del Grande Fratello Vip. Come nel caso di quello fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, anche l’effusione tra Andrea Zenga e Dayane Mello è tuttavia stata vera.

Stefania a zenga sul bacio con dayane : chi ha🐍 iniziato🐍 a mettere🐍 la lingua? 🐍

STEFANIA SEI TUTTI NOI #gfvip pic.twitter.com/cAVIg4SXqA — Romina (@Elena92488468) December 27, 2020

Chiamati dagli autori a stare labbra contro labbra per almeno 10 secondi per la prova settimanale, fra il figlio d’arte e la modella brasiliana è scappata anche la lingua… Quando poi Andrea lo ha raccontato agli altri ragazzi, Stefania Orlando ha deciso di indagare per bene. “Chi dei due l’ha messa per prima?”, ha di fatto domandato la bella presentatrice romana. Per cavalleria, Zenga ha risposto che è stata messa da entrambi per la forte attrazione fisica sbocciata, ma oltre a quello pare che Dayane non sia il tipo di donna che lo può interessare seriamente.

“Ho 27 anni e so cosa voglio. Dayane è bellissima, ma il suo carattere non è affine al mio. La vedo una donna forse troppo matura”, ha commentato l’ex volto di Temptation Island.

Se dunque il bacio c’è stato, per Zenga la conoscenza con la frizzante gieffina può finire qui. Come reagirà Dayane quando verrà messa al corrente di queste sue dichiarazioni?