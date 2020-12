Al Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è stato nuovamente scambiato per un altro personaggio televisivo: i dettagli della vicenda

Dopo la gaffe di Alfonso Signorini in una delle ultime puntate del Gf Vip, ecco che Andrea Zelletta ha visto nuovamente confondere la propria identità con quella di un altro personaggio televisivo. Il conduttore aveva di fatto scambiato l’ex tronista con il collega Andrea Damante, scatenando l’ilarità dei Vipponi così come quella dei telespettatori da casa.

Tuttavia di recente il modello ha “subìto” lo stesso trattamento, dopo che gli autori del reality hanno pensato di far realizzare ai concorrenti un calendario per il 2021. In un momento di grande divertimento per gli inquilini della magione più spiata d’Italia, ecco che Zelletta ha dunque posato per i mesi di gennaio, aprile e agosto. Proprio per il mese primaverile, l’ex tronista ha peraltro condiviso lo scatto con le due amiche Giulia Salemi e Sonia Lorenzini.

Lui era vestito da coniglio, mentre loro da conigliette super sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Peccato tuttavia che proprio il Grande Fratello abbia commesso una figuraccia madornale. Invece di taggare il profilo Instagram di Andrea Zelletta è stato infatti menzionato quello di Andrea Zenga, una delle new entry dello show.

A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei fan, il Gf Vip ha quindi immediatamente corretto l’errore, rimandando al sito dell’Andrea giusto! Chiaramente sui social non sono certo mancate le frecciatine ironiche, dove parecchi utenti hanno ripubblicato la gaffe con tanto di commenti e osservazioni sarcastiche.