Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha di recente espresso il proprio parare in merito al rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ecco le sue parole.

Tommaso Zorzi su Giulia Salemi

Protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Piepaolo Pretelli sono finiti di recente al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via di un loro, al momento presunto, flirt.

I due, infatti, sono sempre più vicini, tanto da scambiarsi coccole e confidenze, fino ad arrivare a darsi, durante un gioco, il tanto atteso bacio.

In attesa di scoprire se e come evolverà la storia tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Durante una chiacchierata con Cecilia Capriotti, infatti, quest’ultima gli ha chiesto: “Perché hai i brillantini sul viso?”.

Tommaso Zorzi, in spagnolo, ha quindi risposto: “Perché brillo di luce propria. Non sono come Giulia Salemi che deve fare coppia per far parlare di sé“. La Salemi dal suo canto, anche a causa delle voci degli altri inquilini presenti nella casa più spiata d’Italia, sembra non aver sentito le parole del noto influencer.