Lino Banfi ha lanciato un accorato appello in merito all'emergenza Coronavirus e ai vaccini.

Il 27 dicembre in Italia si è dato il via alle vaccinazioni contro Covid-19. Lino Banfi ha detto la sua in merito alle vaccinazioni e alla possibilità di convincere alcuni scettici.

Lino Banfi: il vaccino

Lino Banfi ha detto che quando potrà si sottoporrà volentieri al vaccino anti-Covid e ha intimato ai suoi fan di fare lo stesso.

Il celebre attore di Un Medico in Famiglia ha affermato che sarebbe persino disposto a fare il vaccino in televisione pur di convincere qualche scettico (e del resto la questione vaccini sta già sollevando fior fior di polemiche sia per quanto riguarda l’efficacia sia per quanto riguarda le numerose posizioni contrarie a sottoporvisi).

“Il vaccino, se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni! Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, che sono più vulnerabili al virus”, ha dichiarato Lino Banfi, e ha aggiunto: “Io lo farò non appena sarà possibile.

Non esiterò un attimo. Oggi hanno cominciato con le persone più importanti, quei medici e infermieri che lavorano in prima linea per tutti noi. Ma quando arriverà il mio turno io non solo lo farò ma sono disponibile a farlo anche in diretta tv se questo può servire a convincere qualche scettico”. Come lui anche Alessandro Gassmann si è detto pronto a fare il vaccino non appena possibile e ha espresso parole infuocate contro coloro che hanno affermato di non volersi sottoporre al vaccino anti-Covid.

Nel frattempo il sindaco Vincenzo De Luca è finito nell’occhio del ciclone per essersi sottoposto al vaccino anti-Covid-19.