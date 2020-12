"Natale per me significa casa e famiglia. Fare un album natalizio e cantare una canzone con Emma è stato per me il più bel regalo", confida Antonino.

Si è fatto conoscere grazie alla sua vittoria ad Amici, poi la grande e storica amicizia con Emma. Famoso per la sua musica delicata e intensa, contornata da una voce soave e graffiante, vanta una gentilezza rara e preziosa. E i fan di Antonino non potevano trovare più bel regalo sotto l’albero: il cantautore torna con un nuovo album tutto dedicato al Natale, “Christmas”.

Un disco magico, composto da canzoni storiche reinterpretate dalla voce intensa di Antonino, pronto a regalare un po’ di magia in occasioni delle festività, rischiarando giorni difficili e caratterizzati da non poche limitazioni. Si è esibito sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma in occasione della 28ª edizione del “Concerto di Natale in Vaticano”, in onda in prima serata il 24 dicembre su Canale 5 e adesso si gode le feste in famiglia.

“Ho sempre desiderato fare un album natalizio. Chi mi conosce lo sa bene, il mio Natale è sempre stato tra il soul e il blues passando dal gospel e l’acustico. Da “Stevie Wonder” a “Bing Crosby” da “Mariah Carey” a “Otis Redding” passando dalle “The Ronettes”, questi sono gli interpreti che hanno sicuramente influenzato il mio amore per i classici natalizi e mi hanno ispirato nella ricerca di un mood personale”, dichiara Antonino parlando di “Christmas”.

Il disco è composto da: “O Holy Night”, “Christmas (Baby Please Come Home)”, “Have Yourself a Merry Little Christmas” con Emma, “All I Want for Christmas is You”, “Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!”, “I Saw Mommy Kissing Santa Claus” e “White Christmas”.

Nell’intervista esclusiva Antonino ha parlato di “Christmas”, dei ricordi natalizi che conserva nel cuore, del rapporto con Emma e dei progetti futuri.

Antonino presenta “Christmas”

Un album di Natale mantiene in sé un tocco di magia, una buona dose di dolcezza e una grande vena romantica. Le canzoni natalizie sanno offrire un pizzico di allegria: il primo album natalizio di Antonino, “Christmas” porta davvero con sé una sensazione di serenità. Sul progetto ha raccontato: “Ho dei ricordi meravigliosi legati al Natale, un periodo dell’anno che da quando ero bambino mi ha regalato un po’ di magia e di spensieratezza. Ogni anno mi ha regalato qualcosa di nuovo. Da anni vivo lontano dalla mia famiglia: quando finalmente riesco a incastrare tutti gli impegni, per me Natale significa tornare a casa. Durante il primo lockdown, a giugno, con 30 grandi, stavo proseguendo con la stesura dei nuovi inediti che comporranno il mio prossimo album. Arrivato il momento di pausa, ho lasciato andare in riproduzione casuale la playlist dei miei brani preferiti. Quando è partita una canzone di Natale ho vissuto un momento bello: per un attimo mi sono dimenticato della pesantezza di quei giorni, uno uguale all’altro, isolati e chiusi in casa dal mattino alla sera”.

Quindi ha aggiunto: “Ho capito che un progetto interamente dedicato al Natale avrebbe fatto del bene, soprattutto in un anno così difficile. Inoltre, è da diverso tempo che aspetto il momento giusto per una produzione simile. Nel brutto e nella negatività di quest’anno che sta volgendo al termine, abbiamo imparato una lezione importante. Spesso impieghiamo il nostro tempo per incastrare i mille impegni e i nostri progetti: in un attimo, invece, tutto può essere stravolto. Abbiamo dato per scontato tanti dettagli essenziali, piccoli gesti dall’importanza ineguagliabile che da anni rendono bella la nostra routine. Purtroppo, lo capiamo solo adesso”.

In quella calda giornata di giugno c’è stata una vera illuminazione per Antonino, che non nasconde i suoi ricordi più intimi e personali legati al Natale. “Natale per me ha sempre significato “famiglia”. È sempre stato il ritorno a casa, che quest’anno ha un valore aggiunto, ancora più speciale. Oggi la casa non può essere data per scontato. Non tutti ne hanno più una, non tutti potranno davvero rincasare e godere dell’abbraccio dei propri affetti. Ma questo Natale è stato davvero sentito. Ora si capisce l’importanza dello stare insieme e della condivisione”, ha confidato.

“Christmas” e le sue canzoni

È “O Holy Night” ad aprire il nuovo EP: per l’occasione la canzone è stata rivisitata da Antonino, dando vita così a una versione che rende ancora più speciale e suggestiva la sua voce. A tal proposito, ha dichiarato: “È un brano che rappresenta in pieno lo spirito di rinascita della notte di Natale. Un duetto fra me e gli archi che incalza e raggiunge la massima emozione con l’arrivo di un coro di voci bianche. Tra tutte le ballad natalizie è sicuramente quella in cui riesco a esprimere il mio amore per il soul e il gospel”.

“Have yourself a Merry Little Christmas”, evergreen rivisitato da molti grandi artisti, Antonino ha voluto cantarlo insieme a Emma, sua grande amica e voce inconfondibile nel panorama musicale italiano. “E poi succede che una voce amica mi dice “Anto quest’anno voglio stare sotto l’albero con te, facciamoci questo regalo che ce lo meritiamo”. Grazie Emma per avermi concesso di condividere un altro pezzo di vita insieme a te, un momento così bello che metterò tra i ricordi di tutti quelli che già abbiamo. Sei preziosa”.

Il rapporto con Emma e i progetti futuri

Con Emma ha già intrapreso diverse collaborazioni, ma prima di tutto tra loro c’è un rapporto di stima e amicizia. “Siamo due persone che si sono trovate. Spesso ci confrontiamo sui nostri progetti. Quest’estate le ho fatto ascoltare le prime bozze di “Christmas”. Dopo pochi giorni mi ha chiamato e mi ha detto: “Anto per noi e per tutti gli italiani sarà un Natale difficilissimo. Facciamoci un regalo e duettiamo per “Have yourself a Merry Little Christmas”.È un regalo per noi e per tutte le persone che non potranno trascorrere insieme ai propri cari le festività natalizie”. Ed è stato davvero un dono bellissimo, che non avrei potuto condividere con un’altra persona”.

Ma da Emma e Antonino dobbiamo aspettarci altri progetti insieme? “I lavori più belli nascono nell’immediato e non dalla programmazione. Come ha fatto Emma, se ci fosse qualche bel progetto in cantiere, alzerei la cornetta del telefono e farei di tutto per concretizzarlo. Le emozioni e le sorprese non possono essere fissate a tavolino”.

Intanto Antonino, orgoglioso e felice per il suo nuovo EP, “Christmas”, è già al lavoro su un altro progetto: “Sto ultimando la stesura del mio disco di inediti: a livello autorale ci saranno collaborazioni importanti. Ho condiviso la scrittura dei brani con grandi autori. Per scrivere qualcosa insieme c’è bisogno di sintonia: è un vero incontro di anime. Il 2021 vorrei che mi regalasse la possibilità di tornare in studio per completare le registrazioni del mio quinto disco di inediti”.