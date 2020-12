Una battuta di Dayane Mello sul peso di Mario Ermito ha scetenato i social: il pensiero dei fan sulle uscite discutibili della modella

Sappiamo bene come Dayane Mello sia solita essere molto franca e a volte addirittura al limite del cinismo. Proprio poche ore fa, la frizzante gieffina ha nuovamente palesato questo suo lato caratteriale facendo una battuta irriverente sul peso del nuovo entrato Mario Ermito.

L’attore si trovava per la precisione a petto nudo in mezzo al salone, mentre la modella brasiliana era sdraiata sul divano. In un video che ha preso subito a circolare online si vede dunque la sudamericana parlare con l’inquilino, rivolgendogli delle parole che agli occhi di molti sono apparse poco carine.

In molti, chiaramente, hanno preso le difese della Mello sostenendo che abbia parlato senza pensare. Mario stesso, inoltre, l’ha ripresa a sua volta proprio per questo fatto.

Tuttavia a tanti altri il comportamento di Dayane non è proprio andato giù, ritenendo la sua battuta davvero inopportuna.

Ma Dayane sa sempre e solo fare battutine sul fisico altrui e mettere loro angoscia per un eventuale aumento di peso?

La volta scorsa con ssg ha fatto un discorso sull’importanza di accettarsi e amarsi e poi spara a zero così. Mah#gfvip https://t.co/XUsAhZjRU7 — 𝙑𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙡𝙮𝙣𝙙 (@nikovabanks_) December 28, 2020

Alcuni fan del popolare reality di Canale 5 chiedono ora a gran voce che la modella venga redarguita dal Grande Fratello per le cose che spesso dice senza troppo pensare.

Anche in questo caso si sarà infatti trattato di un problema di lingua o di un suo reale pensiero?