La giovane attrice aveva annunciato di essere riuscita a restare incinta nonostante i problemi legati all’endometriosi e per la cui diagnosi aveva scelto di congelare gli ovuli. Il bambino, nato dall’amore per il compagno Garrett Hedlund, si chiamerebbe Rodhes e sarebbe nato in una clinica privata lo scorso 27 dicembre. In tanti sui social non vedono l’ora di avere conferme da parte dell’attrice, che quest’estate ha dato l’annuncio della sua gravidanza attraverso i social scrivendo: “Le mie due persone preferite”, riferendosi al fidanzato e al piccolo in arrivo.

Prima d’incontrare Garrett Hudlend la nipote di Julia Roberts è stata legata per diverso tempo al collega attore Evan Peters, ma la relazione era naufragata in seguito a una lite violenta per cui l’attrice era stata dirittura tratta in arresto.

Oggi sembra che accanto a Garrett Hudlend lei abbia ritrovato la felicità e in tanti sui social non vedono l’ora di sapere quali altre meravigliose novità riserverà il futuro alla coppia.