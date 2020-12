Giulia Salemi ha sedotto i fan del Grande Fratello Vip con un abito dal costo davvero esagerato.

Nella diretta del 28 dicembre al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha tenuto gli occhi dei telespettatori incollati su di sé grazie a un abito da capogiro il cui costo è davvero esagerato.

Giulia Salemi: l’abito al GF Vip

Durante la diretta del 28 dicembre Giulia Salemi è la protagonista del GF Vip ad aver indossato l’abito più costoso della serata.

L’influencer ha scelto un tubino monospalla di Saint Laurent con sandali neri con tacco a spillo. Il costo dell’abito è di 1990 euro, mentre per quanto riguarda le scarpe (Casadei) il prezzo sarebbe di 675 euro.

Look Giulia Salemi

Abito Saint Laurent €1990

Scarpe Casadei (simili) €675

#GFVIP pic.twitter.com/9s0pjsUFch — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 28, 2020

Insomma, il look dell’influencer ha senza dubbio attirato l’attenzione dei fan (forse anche più di quello indossato da Elisabetta Gregoraci per la stessa occasione). Per la giovanissima influencer si tratta della seconda esperienza al Grande Fratello Vip, e stavolta sembra che tra lei e Pierpaolo Pretelli sia nato del tenero (mentre, nella precedente edizione, Giulia si era fidanzata con Francesco Monte, oggi legato a Isabella De Candia). Ospite della diretta del 28 dicembre è stata proprio Elisabetta Gregoraci, con cui Pierpaolo aveva stretto un forte legame durante la sua partecipazione alla quinta edizione del reality show.

Quando la showgirl ha deciso di abbandonare il gioco è nato ben presto il sentimento tra lui e Giulia, e in tanti tra i fan del programma si chiedono se la loro liaison sia destinata a durare.