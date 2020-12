Dopo la litigata con Rosalinda, Dayane ha deciso di cambiare stanza rifugiandosi nel letto con Mario Ermito e Andrea Zenga

Dayane Mello è senza dubbio una delle concorrenti più attive del Grande Fratello Vip 5. Dopo la forte litigata con Rosalinda Cannavò nella diretta di lunedì 28 dicembre 2020, la modella ha deciso nel corso della notte di cambiare stanza. Così, tra risate e scherzi, si è coricata nel letto tra Mario Ermito e Andrea Zenga.

Nel contempo l’attrice siciliana è rimasta sola nella stanza blu a disperarsi, evidentemente ripensando al duro confronto avuto in puntata con l’amica speciale.

Le Rosmello litigano

Ora in molti paventano la possibilità che l’allontanamento di Dayane possa causare un nuovo crollo emotivo in Rosalinda, già spesso vittima di momenti down nella Casa di Cinecittà. Le Rosmello hanno di fatto litigato a seguito della vicenda discussa in puntata riguardante proprio la Cannavò e il nuovo arrivato Mario Ermito.

Alcuni degli inquilini hanno infatti supposto che i due si sentissero a mezzo social quando l’ex volto della Ares era già fidanzata, suscitando così le ire della diretta interessata.

Chiamate poi nella Mistery Room da Alfonso Signorini, le due amiche si sono duramente scontrate. Dayane ha infatti sostenuto come Rosalinda sia diventata troppo pesante e come le trasmetta solo negatività. L’attrice, dal canto suo, si è mostrata alquanto risentita, dichiarandosi più delusa dal comportamento della compagna di gioco che dalle supposizioni degli altri concorrenti.

Ad ogni modo, è chiaro che le due gieffine stiano vivendo la loro esperienza nel reality in modi totalmente differenti. Come si evolverà adesso il loro rapporto, soprattutto dopo l’uscita di Sonia Lorenzini, diventata a sua volta amica di Dayane?