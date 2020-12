GF Vip, la sorpresa di Maria De Filippi a Tommaso Zorzi

Nel corso della ventinovesima puntata del GF Vip, Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi.

Nel corso della ventinovesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi al GF Vip

Maria De Filippi è intervenuta in collegamento nel corso della ventinovesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La nota conduttrice è intervenuta per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi che nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti della De Filippi.

“Mi appassionano molto le storie umane, seguo poco le nomination, ma per il resto seguo tutto”, ha spiegato Maria, interpellata dal conduttore Alfonso Signorini.

Soffermandosi proprio sul percorso di Tommaso Zorzi ha quindi affermato: “All’inizio secondo me recitava il ruolo di quello volutamente sprezzante e arrogante, poi ho visto altri aspetti. Vedevo i suoi occhi andare a destra e a sinistra e mi sembrava a volte impaurito. Ho iniziato a vederlo con tenerezza. Ho visto come aveva pudore del suo sentimento per la mamma. L’ho visto litigare e discutere, lo fa quando stima le persone.

È uno di quello che discute per fare la pace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Una sorpresa, quella di Maria De Filippi, particolarmente gradita da Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, ha affermato: “Mi sto sentendo male Alfonso! È come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi!”. Visibilmente emozionato, l’influencer si è quindi reso protagonista di un simpatico siparietto, con l’influencer che ha iniziato a fare delle fotocopie. In particolare ha fatto le fotocopie di un cartello che l’influencer ha scritto: “Maria per te caffè e fotocopie”.