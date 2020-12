Gf Vip, Maria Teresa Ruta ha il record di nomination

Maria Teresa Ruta è la concorrente con il più alto numero di nomination al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta è senza dubbio una delle concorrenti più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma è anche quella che finora ha avuto il record più alto di nomination.

Maria Teresa Ruta: il record di nomination

Nonostante i momenti di conforto e di crisi dovuti alle nomination, Maria Teresa Ruta è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti e amati del GF Vip 5 e finora è riuscita a uscire indenne da ben 13 televoti.

La concorrente non ha nascosto di voler continuare la sua esperienza all’interno del programma nonostante senza la forte nostalgia dei suoi figli, e finora sembra che la determinazione l’abbia ripagata. 13 nomination è in assoluto il numero più alto avuto da un concorrente del GF Vip, e in tanti sono curiosi di sapere se Maria Teresa Ruta – entrata al GF Vip a settembre – riuscirà a resistere fino alla fine del programma, prolungato fino a febbraio.

Per il momento sembra che anche lei, come Stefania Orlando, non aspiri alla vittoria quanto piuttosto a veder vincere Tommaso Zorzi (che, a suo dire, sarebbe il probabile vincitore di questa quinta edizione).

Nel frattempo al Grande Fratello Vip sono entrati nuovi concorrenti a movimentare le dinamiche, e ovviamente non sono mancate liti e momenti di tensione anche tra i precedenti inquilini della Casa. Maria Teresa riuscirà ad arrivare in finale? Quel che è certo è che la partecipazione al GF Vip le è servita a conquistare un’ampia fascia di pubblico che non smetterà di seguirla neanche quando lascerà il programma.