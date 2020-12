Elisabetta Gregoraci conquista i fan con il look sfoggiato durante la diretta del 28 dicembre al GF Vip.

Nella diretta del 28 dicembre al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un outfit mozzafiato, e ben presto i suoi fan si sono messi alla ricerca dei capi da lei indossati per conoscere brand e costo.

Elisabetta Gregoraci: l’outfit al GF Vip

Elisabetta Gregoraci ha attirato l’attenzione su di sé nella diretta del 28 dicembre al Grande Fratello Vip grazie a un look mozzafiato. La showgirl ha scelto un abito lungo e senza spalline di Elisabetta Franchi (il cui costo è di 669 euro) mentre ai piedi ha scelto di indossare un paio di scarpe con tacchi a spillo firmate Gucci (dal valore di 650 euro).

Look Elisabetta

Abito Elisabetta Franchi €669

Scarpe Gucci €650 #GFVIP pic.twitter.com/k50vsZi52R — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 28, 2020

Non è certo la prima volta che la showgirl seduce il pubblico grazie ai suoi outfit costosi e alla moda, e per tutta la quinta edizione del Grande Fratello Vip la scelta della showgirl è spesso ricaduta su capi firmati da Elisabetta Franchi dal valore da capogiro. In qualità di ex concorrente Elisabetta Gregoraci è tornata nel programma come ospite, ma nel frattempo (nel mondo esterno) sembra che la showgirl si sia ricongiunta all’ex marito, Flavio Briatore, e al figlio Nathan Falco.

Per il momento la Elisabetta Gregoraci ha preferito glissare sul feeling sbocciato con Pierpaolo Pretelli all’interno del programma, e in tanti si chiedono se tra i due la storia durerà anche una volta che l’ex velino lascerà definitivamente il programma ,