Salvo Veneziano torna ad attaccare Alfonso Signorini dopo la mancata squalifica di Samantha De Grenet al GF Vip.

Salvo Veneziano non ha affatto gradito la mancata squalifica di Samantha De Grenet dal Grande Fratello Vip e sui social non ha mancato di indirizzare alcune frecciatine infuocate contro il conduttore Alfonso Signorini.

Salvo Veneziano contro Signorini

Salvo Veneziano non ha mai digerito il fatto di esser stato squalificato per frasi sessiste e violente dal GF Vip, e più volte ha paragonato i motivi della sua squalifica a quella di altri concorrenti.

Quando nella diretta del 28 dicembre Samantha De Grenet non è stata squalificata dal programma (benché avesse detto “io ti uccido” a Stefania Orlando) Salvo ha deciso di dire la sua in merito a mezzo social, scagliandosi in particolar modo contro il conduttore Alfonso Signorini: “Samantha e il ‘Ti uccido’, Alfonso “Dai non essere triste, vai avanti, sei grande Samantha”. Caro Alfonso, ti do un consiglio, fai meno preferenze. perché stai esagerando e inizi a stare sulle pa**e a tutti”, ha dichiarato Salvo via social.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi lanciato una frecciatina anche contro gli opinionisti Antonella Elia e Pupo:“Pupo va subito nominato presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del Gf vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo pietoso”, ha scritto. Alfonso Signorini replicherà contro quanto affermato da Salvo Veneziano? L’ex concorrente era stato squalificato a poche ore dal suo ingresso alla quarta edizione del programma.