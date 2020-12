Lo stilista Pierre Cardin si è spento a 98 anni: il mondo della moda piange uno dei suoi più importanti esponenti.

Il mondo della moda piange Pierre Cardin, lo stilista italiano naturalizzato francese che ha scritto una fetta di storia della moda. Cardin si è spento a 98 anni il 29 dicembre 2020.

Pierre Cardin è morto: il lutto

A 98 anni si è spento a Neuilly-sur-Seine Pierre Cardin, lo stilista italiano (nato a Sant’Andrea di Barbarana, a Treviso) e che era stato naturalizzato francese.

Oltre agli abiti iconici realizzati per i Beatles e per Jacqueline Kennedy, Cardin aveva vestito alcune delle dive più amate della storia del cinema: Elizabeth Taylor, Joanne Woodward, Brigitte Bardot e Mia Farrow sono solo alcune di esse. Gay dichiarato, ha avuto un legame sentimentale con l’assistente André Olivier (e in passato anche un flirt piuttosto discusso con l’attrice Jeanne Moreau). A proposito della sua ricerca nel campo della moda e del processo creativo lui stesso ammise:

“È piuttosto astratto, non mi ispiro ai costumi o alla cultura del passato, ma ad esempio ad un camino, una ruota, un’auto, un pezzo di corda, un cuscino, un dispositivo radio, una pietra.

Tutto diventa fonte di ispirazione e cerco di incorporare una forma che non segue il corpo . Ho una pratica molto diversa da tutti i miei colleghi: il corpo è assente, astratto, non penso al corpo.” Suo nipote, Rodrigo Basilicati, è stato nominato dallo stesso Cardin designer della maison e suo erede artistico. Lo stilista in passato aveva confessato di avere un unico rimpianto, ovvero quello di non aver avuto figli.