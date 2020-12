Elodie sarà co-conduttrice di Amadeus a Sanremo 2021. Ospiti fissi del programma invece saranno Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.

Il direttore artistico della 71esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus, ha finalmente confermato alcuni degli ospiti fissi che saranno presenti alla kermesse e la sua co-conduttrice.

Sanremo 2021: i dettagli

Dopo i rumor circolati nelle scorse ore è finalmente giunta la conferma del direttore artistico Amadeus in persona: Elodie sarà la sua co-conduttrice per questa 71edizione dello show.

Sulla cantante – che nella precedente edizione aveva partecipato come cantante con il brano Andromeda – Amadeus ha dichiarato che sarebbe una donna “bella, spiritosa, divertente, ironica”. In tanti non vedono l’ora di vedere come se la caverà Elodie come co-conduttrice a Sanremo 2021, e emergenza Coronavirus permettendo l’edizione dovrebbe svolgersi come da programma i primi giorni di marzo. Per quanto riguarda invece gli ospiti fissi della kermesse, Amadeus ha confermato che due di questi saranno Achille Lauro – che ogni sera presenterà ogni sera un’opera d’arte – e Zlatan Ibrahimovic.

Mentre sono stati presentati i 26 Big che gareggeranno a Sanremo 2021 (tra cui vi sarà per la prima volta anche Fedez), ancora non sono state date conferme sulla messa in sicurezza del pubblico (per cui in queste ore sta circolando l’ipotesi di utilizzare una nave). Amadeus ha affermato che Sanremo senza pubblico sarebbe per lui impossibile, ma allo stesso tempo ha anche confermato che si starebbe cercando un modo per far sì che lo show si svolga in totale sicurezza per tutti i presenti.

Oltre a Elodie, Lauro e Ibrahimovic Amadeus ha già confermato che al suo fianco ci sarà ancora una volta il suo storico migliore amico, Rosario Fiorello.