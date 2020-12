Il noto stilista Alexander Wang è stato pesantemente accusato di molestie sessuali da parte di diversi modelli: gli oscuri lati della vicenda

Alexander Wang, giovane stilista americano di origini taiwanesi, è noto soprattuto per i suoi party esagerati durante la settimana della moda. Inoltre è rinomato per aver vestito modelle molto famose, come Hailey Baldwin, Bella Hadid e Ashley Graham. Di recente si è però trovato al centro di un vero e proprio ciclone per via di alcune pesantissime denunce apparse sui social.

Dopo aver festeggiato il suo compleanno il 26 dicembre scorso, infatti, Wang si è visto accusato dal modello Owen Mooney di molestie sessuali. La super seguita pagina DietPrada su Instagram, che conta quasi due milioni e mezzo di follower, ha poi rilanciato la storia condividendo ulteriori accuse contro l’artista di moda da parte di altri modelli.

Molt* modell* stanno denunciando le loro esperienze di abusi sessuali subiti dallo stilista Alexander Wang. Le vittime stanno raccontando attraverso diverse pagine instagram le loro esperienze, ma il designer non si è esposto in alcun modo, anzi ha disattivato i commenti sotto- pic.twitter.com/eCNdV4i30s — ○anto○ (@clevermelon) December 29, 2020

Owen Mooney ha affermato di essere stato abbordato da Wang nel 2017. Altri ragazzi hanno peraltro confermato di aver visto vittime drogate a loro insaputa dallo stilista. Diversi trans hanno inoltre rivelato di aver subìto palpeggiamenti anche intimi da parte di Alexander, mentre la sua ex musa Azealia Banks ha condiviso diversi account anonimi nelle sue IG Stories. Intanto si è sottolineato come tali aberranti vicende di abusi da parte di modelli maschi non ricevano spesso sufficiente attenzione.