Flavio Briatore è tornato al centro della polemica per l'ipotesi di nuovi assembramenti nel Billionaire di Dubai: la replica dell'imprenditore

Dopo le vicende di questa estate al Billionaire in Sardegna, Flavio Briatore è tornato al centro dell’attenzione mediatica in tema Covid. Al noto imprenditore piemontese sono infatti stati collegati nuovi presunti assembramenti nello sfarzoso locale di Dubai, dove pare non si usino le mascherine e le distanze non vengano rispettate come da protocolli.

Come emerso da alcuni recenti resoconti, un paio di settimane fa l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha inaugurato la stagione di eventi al Billionaire della lussuosa città araba senza tener conto delle direttive emanate in merito al Coronavirus. Sui social, il diretto interessato aveva del resto precisato: “Sono andato a Dubai per lavoro. Per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta riscuotendo un successo straordinario”. Il locale, come quello sardo, era rimasto chiuso a causa delle misure anticontagio, tuttavia in occasione dell’imminente Capodanno ha riaperto i propri battenti.

Lo dimostrano i video e le foto postati pochi giorni fa sulla pagina ufficiale della location.

Flavio Briatore si difende

Ora il timore dei più è che questo tipo di comportamenti possa causare nuovi focolai, proprio come si suppone sia avvenuto la scorsa estate in Sardegna. Flavio Briatore si è però difeso in merito alla faccenda in una recente intervista rilasciata a un noto quotidiano nazionale. Il dirigente ha di fatto precisato che sul Billionaire italiano sono emerse molte cose non vere.

“Resto convinto che se il Billionaire si fosse chiamato come un locale qualsiasi, nessuno se ne sarebbe occupato. Invece così tanti si sono riempiti la bocca”.