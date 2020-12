Dayane Mello fuori di sé dalla rabbia: la modella è intenzionata a lasciare la casa del GF Vip.

Colta da un momento di crisi al Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è messa a preparare le sue valigie e ha annunciato di voler lasciare il programma dopo aver lanciato il gossip bomba su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

GF Vip: Dayane fa le valigie

Dopo l’ultima diretta al Grande Fratello Vip Dayane Mello ha cominciato a sentirsi esclusa dagli altri concorrenti, e ha fatto sapere di voler lasciare il programma. Nei giorni scorsi la modella ha lanciato un gossip bomba su Andrea Zelletta e la fidanzata, Natalia Paragoni, insinuando che lei lo avesse tradito durante una vacanza a Capri. Il rumor è stato smentito sia da Zelletta che da Natalia, e i concorrenti si sono “schierati” dalla loro parte sostenendo che Dayane si sarebbe potuta risparmiare di rivelare simili congetture (specie ora che Zelletta è chiuso nella casa del GF Vip).

Sentendosi esclusa dagli altri concorrenti Dayane ha fatto sapere che avrebbe preparato le valigie per andarsene dal reality show, ma a sorpresa nessuno dei concorrenti ha cercato di fermarla e anzi, alcuni di loro hanno iniziato a ironizzare sulla questione. “Ma tanto in confessionale la bloccano”, ha detto Carlotta, mentre Zorzi ha aggiunto: “Amore questa mossa porta il mio nome!”. Tommaso Zorzi ha espresso le sue perplessità sul gossip riguardante Natalia e Andrea Zelletta affermando che la reazione del coinquilino in merito alla vicenda non lo avrebbe convinto.

La questione avrà ulteriori sviluppi ora che tutti i concorrenti sono a conoscenza del presunto tradimento?