Gf Vip, Mario Ermito contro Rosalinda: “Tra me e te non c’è mai stato niente”.

Nella casa del Grande Fratello Vip i nervi sono sempre più tesi. Dopo l’ultima puntata, andata in onda il 28 dicembre 2020, molti degli equilibri tra i concorrenti sono letteralmente saltati. In particolare per Rosalinda Cannavó è stata una puntata davvero molto difficile.

L’attrice siciliana, infatti, non solo ha visto sgretolarsi la sua amicizia storica nella casa con la modella Dayane Mello, me è stata al centro anche di un altro momento. Infatti, nel corso delle scorse settimane, era emerso il fatto che, durante l’estate, Rosalinda aveva scambiato qualche messaggio con Mario Ermito. Questa corrispondenza, però, ha fatto molto discutere sia dentro che fuori la casa. In particolare Sonia Lorenzini ha criticato l’atteggiamento della siciliana.

Il chiarimento tra Mario e Rosalinda

Dopo la fine della puntata è stato Mario ad avvicinarsi a Rosalinda, con l’intenzione di chiarire la sua posizione e la natura del suo interesse. La Cannavó però, dal canto suo, è rimasta ferma della sua idea. “Sinceramente ci sono rimasta male, farmi passare per quella che ti ha scritto mentre era ancora fidanzata, non mi è piaciuto, ma non voglio parlarne ora perché sono agitata” ha ribadito visibilmente alterata.

Il gieffino le ha risposto senza battere ciglio. “Guarda che io non ho detto questo. Non ho mai detto una cosa del genere, io poi dicevo che ci eravamo sentiti mentre eri fidanzata? Anzi, io ho detto che quando tu sei “ritornata” con Giuliano io ho fatto dieci passi indietro, anche perché ero contento per te. Ma poi Rosalinda scusami eh, tra me e te non c’è stato niente, ma di cosa stiamo parlando? Cosa c’è da parlare”. Insomma, nervi davvero alti nella casa del Grande Fratello Vip.