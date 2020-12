Dopo aver perso la prova settimanale, i gieffini dovranno fare bene i conti per la loro spesa: le dinamiche tra i concorrenti

Dopo il fallimento della prova settimanale, gli inquilini di Cinecittà si son visti costretti a fare una spesa parecchio attenta, per non dire risicata. A renderlo noto è stato un comunicato ufficiale del Grande Fratello letto da Maria Teresa e Mario Ermito agli altri compagni della casa.

Con soli dieci euro a testa per la spesa della settimana, i conti sono pertanto diventanti parecchio ostici.

GfVip: prova fallita, spesa risicata

Maria Teresa ha così invitato tutti a ragionare sui cibi meno costosi nonché alle necessarie rinunce. Ad ogni modo, pare che per la sera di Capodanno sarà concessa un’eccezione. Dunque la festa per la fine di questo particolarissimo 2020 potrebbe essere provvidenziale. In questo modo potrebbero non soffrire troppo questa sorta di “spending review”, come definita da Pierpaolo Petrelli non appena saputo l’esito negativo della prova.

Mentre la Ruta ragionava ad alta voce sul da farsi seduta al tavolo, Mario eseguiva intanto metodicamente i calcoli, precisando obiezioni più o meno fondate in merito alle dinamiche domestiche della Vip più esperta in questo settore.

Nel mentre, il Grande Fratello ha annunciato di avere in serbo qualcosa di veramente speciale per il Capodanno degli amati Vipponi. Nelle scorse ore Maria Teresa e Stefania sono di fatto uscite elettrizzate dal confessionale radunando gli altri compagni d’avventura in salotto per leggere loro il relativo comunicato.

Divertimento, sorprese, sfide e momenti di show vedranno divisi i concorrenti del reality in due squadre, che allieteranno come al solito i tanti telespettatori da casa.