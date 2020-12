Gf VIP: scoppia la lite improvvisa tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. “Io non mi merito queste cose”, dice la conduttrice.

Un giorno, quello nella casa del Grande Fratello Vip, iniziato con i nervi tesi. Dopo una puntata infuocata, gli animi dei concorrenti sembrano essere più accesi e agguerriti che mai. La permanenza da più di 100 giorni all’interno della casa ormai si fa sentire e anche le amicizie più salde possono crollare.

Nelle ultime ore, infatti, anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno avuto un’accesa discussione. Tutto sembra iniziato con un commento della showgirl a proposito della coreografia che devono creare per la serata di Capodanno. “Uno che si è messo lì a fare tutto e tu rompi i c******i per due passi” ha detto l’influencer. Dal semplice ballo, la discussione tra i due sembra essere degenerata. Stefania purtroppo stamattina si è svegliata così” ha commentato Tommaso.

Non voglio più farlo perché mi dai anche tu della psicopatica” ha esclamato. “Non ripetere la stessa frase, dai fastidio e non sei normale” ha ribattuto l’influencer di fronte alla rabbia di Stefania, che ripeteva le proprie ragione.



Le lacrime di Stefania per Tommaso

Stefania, nonostante tutto, però, ci tiene molto all’amicizia con Tommaso. Subito dopo l’ascesa discussione, infatti, la conduttrice è scoppiata a piangere con Cecilia. “Sapeva che quella parole mi avrebbero fatto male e l’ha detto” ha esclamato, riferendosi al modo in cui Tommaso l’ha apostrofata.

Sul web nessuno di aspettava una discussione del genere tra i due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. “Io da lui non mi aspetto queste cose” ha continuato la showgirl in lacrime. Insomma, non ci resta che attendere per capire come evolverà la cosa e se ci sarà modo di recuperare.