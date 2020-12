Melissa Satta non è riuscita a trattenere la sua rabbia per l'ultimo gossip - non vero - che l'ha vista protagonista.

Melissa Satta ha annunciato di aver intrapreso azioni legali contro Chi, che nelle ultime ore ha diffuso la notizia di un suo presunto flirt con Matteo Rivetti, un uomo che la showgirl non avrebbe mai visto né incontrato.

Melissa Satta smentisce il flirt

A pochi giorni dal suo addio a Kevin Prince Boateng, Melissa Satta è finita al centro del gossip: Gabriele Parpiglia ha rivelato attraverso le pagine di Chi che la showgirl avrebbe avuto una liaison in atto con Matteo Rivetti. La voce non si è dimostrata vera, e a smentire categoricamente il gossip ci ha pensato la stessa Satta, che ha fatto sapere di aver chiesto la diffida al settimanale: “Mai visto quest’uomo, sono tra l’altro venuta a sapere che lui ha una bellissima famiglia e due figli.

Mai avrei una storia con una persona impegnata”, ha dichiarato la showgirl, chiedendo di rispettare la sua privacy in un momento tanto difficile (lei e Boateng si sono lasciati dopo 9 anni d’amore e l’arrivo del loro adorato bambino, Maddox).

La showgirl ha fatto sapere che al momento non ci sarebbe nessuna nuova fiamma e che qualora ci fosse non sarebbe assolutamente una persona sposata e con figli. Da poche settimane la Satta ha annunciato pubblicamente la separazione dal marito, avvenuta consensualmente da parte di entrambi. “Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello, Maddox”, aveva scritto lei annunciando pubblicamente la fine della storia d’amore.