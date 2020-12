Immenso cordoglio ha provocato la morte di Teresa Iaccarino, popolare volto di Telecapri nonché conduttrice di molti programmi di successo

Lutto nel mondo del giornalismo e della televisione italiana. Teresa Iaccarino, volto storico di Telecapri e Retecapri, è venuta a mancare all’età di 61 anni nella sua casa ad Anacapri, sull’isola azzurra. Popolare annunciatrice e presentatrice di programmi di informazione e intrattenimento, la professionista viene oggi ricordata come una delle protagoniste più dolci della tv locale campana.

Teresa ha praticamente cresciuto un’intera generazione di bambini con “Uffi” e i primi cartoni animati giapponesi. Con “Sveglia ragazzi!”, in onda dal 1980 al 1985, la conduttrice dava una vera e propria alzata mattutina ai ragazzini che dovevano prepararsi per andare a scuola.

La Iaccarino ha però anche condotto trasmissioni giornalistiche e diversi giochi a quiz, tra cui “La clessidra. Tempo televisivo”, “Il comune più veloce del sud”, “Quasi Rete. Allo stadio con Telecapri” e “Drin Drin”, solo per citarne alcuni.

Nell’ultimo periodo era anche approdata sui social network, in particolare su Facebook, dove amava parlare del suo spettacolare giardino, del tema della solidarietà e della cura per gli animali. Al diffondersi della triste notizia della sua scomparsa, sono stati tanti i messaggi di cordoglio. Tutti l’hanno ricordata per la sua estrema professionalità nel lavoro, ma soprattutto per la sua straordinaria umanità nella vita di tutti i giorni.