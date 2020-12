Uomini e donne, anticipazioni registrazione 29 dicembre

Uomini e donne, anticipazioni puntata del 29 dicembre 2020. Gemma passa il Natale da sola. Riccardo e Roberta si frequentano.

Dopo le feste di Natale, nonostante la pausa televisiva, proseguono le registrazioni di Uomini e Donne. Infatti, il 29 dicembre 2020, si è registrata una nuova puntata dello show di Maria De Filippi. Protagonista, come sempre, Gemma Galgani. Poco prima delle vacanze natalizie, la dama aveva raccontato di aver avuto un rapporto fisico con il suo cavaliere Maurizio.

Insomma, sembrava che fosse davvero sbocciato l’amore tra i due partecipanti al programma dei sentimenti. Eppure, proprio come riporta Il Vicolo delle News, Gemma ha dichiarato di non aver trascorso il Natale con Maurizio e di averlo sentito poco durante gli ultimi giorni. Scontata l’ira di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha accusato Maurizio di avere un’altra donna ma ha rispedito le accuse al mittente, negando tutto. Simone, invece, ha deciso di lasciare il programma poiché non si sente più a proprio agio in studio.

Le anticipazioni di Uomini e donne

Intanto, Riccardo e Roberta, hanno deciso di riprendere la loro frequentazione. Il pugliese stavolta sembra voler fare sul serio, tanto che ha deciso di non voler più conoscere altre donne. Puntata complicata anche per Armando. Ha litigato con Brunilde perché quest’ultima gli ha inviato un messaggio importante durante il giorno di Natale, messaggio al quale Armando non ha risposto in quanto la reputa non sincera.Per quanto riguarda il Trono Classico, Sophie è uscita in esterna con Giorgio, che ha organizzato un’uscita romantica per il suo compleanno, e con Matteo.

Davide invece ha baciato, ovviamente sempre dalla mascherina, Chiara, suscitando grande delusione in Beatrice. Insomma, davvero una bella puntata di Uomini e donne.