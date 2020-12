La registrazione del 29 dicembre a Uomini e Donne è stata ricca di sorprese: una coppia ha annunciato di essere in attesa di un bebè.

Il 29 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e mentre Gemma ha sottoposto al programma i suoi problemi con Maurizio una coppia ha annunciato di essere in dolce attesa.

Uomini e Donne: una coppia in dolce attesa

Jara Gaspari e Nicola Balestra, che si sono conosciuti proprio all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi, hanno annunciato di essere in dolce attesa. Per la coppia si tratta del secondo bebè, visto che i due hanno già un bambino nato a settembre del 2019. Nelle registrazioni in studio del 29 dicembre Gemma Galgani è tornata al centro dello studio sottoponendo all’attenzione del pubblico i suoi problemi con Maurizio, che durante le Feste di Natale non avrebbe praticamente sentito (e che anzi, il 26 dicembre avrebbe addirittura spento il telefono).

Sembra che Tina Cipollari abbia iniziato a pensare che lui abbia un’amante, e ha suggerito al cavaliere di invitare Gemma per il Capodanno (ma la dama torinese avrebbe rifiutato, forse ancora offesa per l’assenza di Maurizio dei giorni precedenti). Come andranno a finire le cose tra i due?

Altro protagonista della registrazione è stato senza dubbio Riccardo Guarnieri, tornato in studio dopo la sua definitiva rottura da Ida Platano.

Nella registrazione della puntata il cavaliere avrebbe confermato a Roberta Di Padua di voler continuare la loro conoscenza e ha assicurato che per questo motivo smetterà di frequentare le altre donne all’interno del programma (motivo per cui Roberta si era rifiutato di approfondire la loro frequentazione). I due riusciranno a innamorarsi a Uomini e Donne?