Dopo la separazione dalla ex Sara Scaperrotta e l’ufficialità della relazione con Madalina Ghenea, arriva un nuovo colpo di scena per il calciatore classe 1999 Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma diventerà padre. La ex compagna Sara è attualmente incinta. Una decisione molto forte quella di Sara che ha deciso di proseguire la gravidanza nonostante la separazione dall’ex fidanzato.

Nicolò Zaniolo ha poi fatto sapere tramite un’intervista rilasciata alla Gazzetta e condivisa in una stories su Instagram che la separazione tra i due non sarebbe stata causata dalla relazione con Madalina Ghenea. Il calciatore che da tempo non sarebbe più andato d’accordo con la ex non sarebbe stato “per un impegno del genere”, pur facendo presente che si sarebbe comunque preso le sue responsabilità di genitore.

“Abbiamo sognato insieme qualche volta la famiglia non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando le mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere”, ha dichiarato il calciatore.

Nonostante ciò ha aggiunto che si assumerà le sue responsabilità pur non essendo più fidanzati.

Eppure contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la loro rottura non sarebbe stata aggravata dalla nuova relazione del calciatore con Madalina Ghenea. Nicolò Zaniolo sempre nell’intervista ha dichiarato che lui e la sua ex non andavano più d’accordo e la loro storia sarebbe terminata ormai da tempo.