Santiago non passerà il capodanno con la mamma Belen Rodriguez. Sarà a Napoli con il papà Stefano.

È stato un anno abbastanza particolare per Belen Rodriguez. La bella showgirl argentina, infatti, ha superato dei momenti molto difficili. Prima la separazione, di nuovo, con Stefano De Martino, poi i vari gossip sulla sua vita privata. Adesso sembra essere serena e aver ritrovato la serenità che le mancava da tempo insieme ad Antonino Spinalbanese.

Proprio con lui sta passando le vacanze di Natale in montagna. Non solo lui. Anche tutta la sua famiglia, quello che i giornali e i social definiscono clan Rodriguez, passeranno la magica notte di Capodanno insieme. Nelle ultime ore, però, si sta diffondendo una voce che, se confermata, sarebbe abbastanza spinosa. Belen, infatti, non trascorrerà il Capodanno insieme al figlio Santiago.

Il Capodanno di Belen Rodriguez

Dallo scorso 22 dicembre 2020, Belen Rodriguez si trova a Val Del Sole, in Trentino.

Si tratta di uno chalet extra lusso, il Lovely Lodge Ravelli. Proprio qui tutta la famiglia trascorrerà la serata di Capodanno. Ciò che a molti ha colpito è l’assenza di Santiago. Il motivo però è presto spiegato. Il bambino, infatti, si trova con il padre, Stefano De Martino. Trascorrerà questa seconda parte di vacanze a Napoli, nella città del padre. I due sono già insieme come è emerso da alcune storie Instagram del ballerino.

Nonostante la separazione, Stefano e Belen hanno Comunque mantenuto dei rapporti civili proprio per il bene del piccolo. Così, dopo aver passato il Natale insieme alla mamma, adesso tocca al papà.