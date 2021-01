Capodanno 2021: Chiara Ferragni ha stilato il programma di cosa farà nella notte più lunga dell’anno.

La notte di Capodanno, si sa, è la notte più lunga ed emozionante dell’anno. Quella del 2020, però, sarà completamente diversa rispetto agli altri anni. Non ci saranno balli, feste, veglioni ed apertivi. Si dovrà stare a casa, in famiglia, ad aspettare l’arrivo del nuovo anno.

Così farà anche Chiara Ferragni. Come sempre fa, ha condiviso con i suoi follower il programma della notte di Capodanno. L’influencer, infatti, sul suo profilo Instagram ha postato un collage composto da quattro foto. Nella prima sono le 20:20 e si vede lei mentre mangia, nella seconda invece sono le 22 e si gode un drink. Nella terza foto sono le 23:30 e la Ferragni sembra essere brilla, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, nell’ultima foto sono le 00:01 e dorme.

Insomma, l’immagine perfetta per il capodanno 2020.

Il Capodanno di Chiara Ferragni

Dunque il Capodanno di Chiara e Fedez sarà molto tranquillo. Niente festeggiamenti alla grande come quelli dello scorso anno. Alla fine del 2019, infatti, tutta la famiglia aveva passato alcuni giorni a Dubai. Gli ultimi istanti di felicità e libertà prima che arrivasse il nuovo anno e tutto cambiasse. C’è da dire che Chiara è anche in dolce attesa della sua secondogenita, quindi, per evitare possibili contatti o infezioni hanno preferito trascorrere le vacanze di Natale a casa.

In ogni caso non mancheranno di condividere quello che faranno con tutti i fan sui social.

