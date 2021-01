Tante sorprese ed ospiti speciali al Capodanno al Grande Fratello Vip, come Valeria Marini e Rita Rusic.

Quest’anno il Capodanno di Canale5 si festeggerà nella casa del Grande Fratello Vip. Un evento unico, mai accaduto prima, ricco di grandi sorprese. Alfonso Signorini, Antonella Elia, Pupo e tutti i concorrenti sono pronti per fare compagnia ai telespettatori nella notte di San Silvestro.

Capodanno al GF Vip

Il reality show non ha intenzione di fare concorrenza ad un programma che fa compagnia ai telespettatori da tanti anni. Il Capodanno della Rai sarà celebrato ancora una volta da Amadeus con L’Anno che verrà, ricco di ospiti. Il Capodanno al Grande Fratello Vip, però, è una novità assoluta e andrà in scena giovedì 31 Dicembre a partire dalle ore 21.00, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Una puntata speciale in cui saranno messe da parte le nomination e si punterà sull’intrattenimento. Sono previsti momenti di grande spettacolo, grazie anche alla partecipazione di alcuni cantanti che renderanno il clima ancora più speciale e degno dell’ultimo dell’anno. Pupo abbandonerà momentaneamente il ruolo di opinionista per tornare a quello di cantante e Cristiano Malgioglio sarà protagonista di momenti molto divertenti.

Previsto il ritorno di Fausto Leali che tornerà ad indossare i panni del cantante.

Presenti anche i The Kolors, che porteranno tantissima musica all’interno della casa. Ci saranno anche prove canore, e non solo, e una sorta di karaoke vestiti da star. In studio, in una veste diversa dal solito, saranno presenti due star indiscusse della precedente edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Valeria Marini e Rita Rusic, che saranno impegnate in un ballo. Ci sarà anche un momento dedicato ai ricordi per festeggiare la puntata numero 50 di questa edizione del Grande Fratello Vip. Un modo diverso, ma molto divertente, per aspettare l’arrivo del nuovo anno in compagnia.